Cafés produzidos em Terras Indígenas de RO faturam três dos seis prêmios do Concafé 2022

Dos seis cafés campeões da 7ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé) 2022, três são cultivados em Terra Indígena (TI). Dois prêmios foram para a etnia Aruá, da TI Rio Branco e um foi para a etnia Suruí, da TI Sete de Setembro.

A divulgação dos campeões aconteceu nesta quinta-feira (22) e garantiu aos produtores mais de R$ 300 mil em prêmios. Ao todo, o concurso, que já está em sua sétima edição, reuniu 157 inscrições, de produtores de 20 municípios do estado.

Campeões

O cafeicultor João Alves da Luz, de Cacoal (RO), faturou o 1º lugar no Concafé 2022. Com um café descrito como suave e delicado, com notas de cereja e morango, o cafeicultor garantiu 84 pontos e ficou com o lugar mais alto do pódio.

Veja todos os campeões:

2º lugar – 83,88 pontos – Edorli Knaak – Cacoal;

– Cacoal; 3º lugar -83,81 pontos – Wilson Suruí – Cacoal;

– Cacoal; 4º lugar – 83,56 pontos – Maria da Silva Aruá – Alta Floresta d’Oeste;

– Alta Floresta d’Oeste; 5º lugar – 83,50 pontos – Tawã Aruá – Alta Floresta d’Oeste;

– Alta Floresta d’Oeste; 6º lugar – 83 pontos – Uémerson da Silva – Novo Horizonte do Oeste.

De acordo com os organizadores do evento, o concurso tem como “objetivo identificar, premiar e promover os cafés Robustas Amazônicos produzidos com sustentabilidade no Estado, além de agregar valor à produção, possibilitando maiores ganhos para o produtor acessar melhores mercados, e assim consolidar como instrumento de promoção do desenvolvimento territorial.”

Premiação baristas

Durante a premiação do Concafé, também aconteceu a 1º edição do ‘Prêmio Koar’, que honrou quem preparou o melhor café durante as provas. O 1º lugar ficou com a Débora Perrut, seguido da Silveria em 2º e Maycon Del Piero Silva, do Tertúlia Café de Ouro Preto do Oeste, em 3º.

