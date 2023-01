Calendário de pagamentos dos servidores para 2023 é divulgado pelo governo de RO

O governo de Rondônia divulgou nesta terça-feira (10) o calendário de pagamento dos salários dos servidores do Poder Executivo para o ano de 2023.

Neste ano, conforme estimativa da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), a folha mensal de pagamento dos servidores deve ficar em cerca de R$ 400 milhões por mês.

O primeiro pagamento de 2023 será feito no próximo dia 31 de janeiro. Já a primeira parcela do 13º deve ser depositada no dia 15 de julho e a 2ª em 8 de dezembro.

Confira o cronograma de pagamentos

Calendário de pagamentos de 2023

Mês Data Janeiro terça-feira – 31/01 Fevereiro terça-feira – 28/02 Março sexta-feira – 31/03 Abril sexta-feira – 28/04 Maio quarta-feira – 31/05 Junho sexta-feira – 30/06 1ª parcela do 13º sábado – 15/07 Julho sexta-feira – 28/07 Agosto quinta-feira – 31/08 Setembro sexta-feira – 29/09 Outubro terça-feira – 31/10 Novembro quinta-feira – 30/11 2ª parcela do 13º sexta-feira – 08/12 Dezembro sexta-feira – 22/12

Fonte: Governo de Rondônia

Assim como nos anos anteriores, o cronograma de pagamentos dos servidores é elaborado pela Segep, Secretária de Finanças (Sefin) e Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

G1