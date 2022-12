Calendário florestal: Confira período de proibição da exploração do manejo sustentável em RO

Parte das atividades de exploração florestal em Rondônia ficam proibidas entre essa quarta-feira (21) e o dia 21 de março de 2023. A informação consta no Calendário Florestal elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam). A restrição não se aplica à exploração florestal de florestas plantadas.

Durante esse período ficam proibidas a extração, retirada e transporte de madeira em tora, dos projetos de manejo sustentável, para a comercialização em todo o estado. A intenção do calendário é proteger o solo do impacto da retirada de madeira, principalmente no período das chuvas.

De acordo com a legislação, no período de restrição não haverá emissão de Autorização de Exploração (AUTEX) de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e de Plano de Exploração Florestal (PEF).

Segundo a Sedam, respeitar o Calendário Florestal é importante para ter um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o ambiental e o desenvolvimento social. A intenção também é que o manejo florestal sustentável garanta a exploração com mínimo impacto na floresta.

O manejo florestal sustentável é, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), uma atividade que permite acesso a recursos da floresta sem comprometer a capacidade de regeneração do ecossistema.

