Calendário: veja novos prazos para renovação da CNH e ACC em Rondônia

Os condutores de Rondônia devem ficar atentos aos novos prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC), estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O alerta é feito pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) para condutores com documentos vencidos entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

A renovação da CNH pode ser feita presencialmente no Detran, sendo necessário apresentar algum documento de identificação oficial com foto, ou pela internet. Para renovar a carteira, o condutor não pode ter tido a CNH cassada ou suspensa.

Veja os prazos para renovação das CNH e ACC:

Cronograma para renovação dos documentos

Data de vencimento Período de renovação Março, abril e maio de 2020 Até dezembro de 2021 Junho, julho e agosto de 2020 Até janeiro de 2022 Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 Até fevereiro de 2022 Janeiro, fevereiro e março de 2021 Até março de 2022 Fonte: Governo de Rondônia

Os documentos vencidos a partir de abril de 2021 têm o período de 1 ano para serem renovados, ou seja, se a CNH perdeu a validade em setembro de 2021, o condutor tem até setembro deste ano para renovar o documento, por exemplo.

Já as CNHs com vencimento em 2022 possuem o prazo de 30 dias para renovação.

Conforme o Detran, o período de validade da CNH foi alterado para os condutores que emitiram a carteira a partir de 2020. Com isso, o prazo da carteira é estabelecido dependendo da idade dos motoristas. Veja as mudanças:

Validade de 10 anos para motoristas com idade de até 50 anos;

Validade de 5 anos para pessoas com idades entre 50 e 70 anos; e

Validade de 3 anos para quem tem mais de 70 anos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir com a habilitação fora do prazo de validade causa penalidades ao motorista, deste a perda de pontos na carteira, advertência e multas.

