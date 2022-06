Calor aumenta e norte de Rondônia pode ter chuva isolada na sexta (17): veja a previsão do tempo

O calor deve aumentar ainda mais em Rondônia nesta sexta-feira (17). Isso vai acontecer porque a frente fria começa a se dissipar do interior do estado.

Segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o último dia útil da semana deve ser de sol entre algumas nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a claro.

No entanto em municípios do norte do estado, como Porto Velho, são previstas pancadas de chuvas isoladas e passageiras.

Também pode chover de forma isolada em São Francisco do Guaporé e Costa Marques, municípios que ficam na fronteira com a Bolívia.

Veja as temperaturas previstas em cidades de RO

Cidade Mínima Máxima Ariquemes 23°C 28°C Campo Novo 23°C 29°C Porto Velho 23°C 30°C Vilhena 23°C 28°C

Fonte: Sipam