Câmara de Cacoal, RO, determina ponto facultativo na segunda-feira, 14

x

A Câmara de Vereadores de Cacoal (RO) decretou ponto facultativo para os servidores na próxima segunda-feira (14).

A folga será na véspera do feriado nacional da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

O decreto de ponto facultativo na Câmara de Cacoal foi publicado no Diário Oficial e é assinado pelo presidente da Casa de Leis.

Segundo o Poder Legislativo, o expediente da Câmara será retomado na quarta-feira, 16 de novembro, a partir de 7h30. O mesmo documento do legislativo transferiu a sessão ordinária dos vereadores para o dia 16.

Proclamação da República

A Proclamação da República marca o episódio histórico da instalação do sistema presidencialista no país, quando figura do imperador monarca como líder foi deposta e o país passou a ter o militar Marechal Deodoro da Fonseca como chefe de estado e governo, sendo então o primeiro presidente da República do Brasil.

Desse modo, determina, também, a transferência da 35ª sessão ordinária para o dia 16 de novembro de 2022, no horário das 9h00, no Teatro Municipal.

G1