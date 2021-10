Câmeras de segurança filmam carro suspeito de tentar raptar crianças em Ji-Paraná

A redação do site comando190 obteve imagens da câmera de segurança de uma residência, localizada nas imediações do local onde ocorreram as duas tentativas de rapto de crianças, em Ji-Paraná.

O suspeito fica parado na rua com seu veículo Gol, de cor preta, por alguns minutos e depois foge do local. Veja o vídeo:

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

