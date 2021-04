Campanha de vacinação contra febre aftosa começa em 1° de maio

A campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 vai começar no dia 1° de maio, divulgou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São prioridades na primeira etapa os bovinos e búfalos de todas as idades.

Confira o calendário com o início da vacinação por estado, disponível aqui.

Com a expectativa de imunizar 170 milhões de animais, 21 estados vão participar da campanha. No Amazonas e em Mato Grosso, farão parte apenas os municípios que não suspenderam a vacinação. No Espírito Santo, a imunização será voltada somente a bovinos e búfalos com até 24 meses de idade.

Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir as doses de 2 ml em revendas autorizadas e mantê-las entre 2°C e 8°C até o momento da utilização. Em relação às agulhas, é importante que sejam novas.

A aplicação deve ser na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada.

Após a vacinação, o produtor deve informar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. Isso pode ser feito de forma online ou presencialmente nos postos designados pelo serviço veterinário estadual.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1