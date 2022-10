Campanha de vacinação contra poliomielite é prorrogada até 20 de outubro em Porto Velho

A campanha de vacinação contra poliomielite será prorrogada até o dia 20 de outubro em Porto Velho. De acordo com a prefeitura, as doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, nas escolas públicas e privadas, além do Porto Velho Shopping.

A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda. Conforme o Ministério da Saúde, na maioria dos casos, a criança não morre quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso e provoca paralisia irreversível.

Segundo a prefeitura, essa é uma tentativa de “chamar a atenção dos pais sobre a importância de imunizar seus filhos contra a poliomielite”.

Serviço

Quando? Até o dia 20 de outubro;

Até o dia 20 de outubro; Onde? Unidades Básicas de Saúde, escolas públicas e privadas, Porto Velho Shopping;

Unidades Básicas de Saúde, escolas públicas e privadas, Porto Velho Shopping; Que horas? No PV Shopping das 14h às 19h e nos outros pontos de segunda a sexta-feira, nos seus respectivos horários de funcionamento.

G1