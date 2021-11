Cápsula com 4 astronautas que passaram 6 meses na ISS pousa na costa da Flórida

A cápsula da empresa americana SpaceX na qual viajavam quatro astronautas pousou no final da noite desta segunda-feira (8) no Golfo do México, na costa da Flórida, segundo um vídeo divulgado pela NASA, a agência espacial dos Estados Unidos.

Um navio resgatou a espaçonave e a tripulação.

Astronautas dentro da nave SpaceX — Foto: Aubrey Gemignani / NASA / via AFP Photo

Após quase seis meses na Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), quatro astronautas — dois americanos, um francês e um japonês — retornaram à Terra nesta segunda-feira (8). Eles estavam trabalhando na missão Crew-2, que realizou centenas de experimentos e melhorou os painéis solares do laboratório.

Os quatro viajaram na cápsula Dragon da SpaceX, batizada de “Endeavour”, que se separou da ISS às 16h05, no horário de Brasília.

“Fazendo as malas de última hora e me preparando para partir da ISS”, tuitou o japonês Akihiko Hoshide. “Foram mais de seis meses divertidos, um prazer e uma honra trabalhar com todas essas pessoas incríveis de diferentes partes do mundo, dentro e fora do planeta”.

Entre as atividades dos astronautas durante os meses na ISS, estava a documentação da superfície da Terra para registrar mudanças ocasionados pelo homem e por eventos naturais, o cultivo de pimentas e o estudo sobre algumas larvas para entender a saúde humana no espaço.

O retorno da equipe, no entanto, deveria ter ocorrido neste domingo (7), mas precisou ser adiado devido às condições meteorológicas.

Novo grupo a caminho

O mal tempo e o que a Nasa considerou um “assunto médico menor” também provocaram o adiamento do lançamento de um novo grupo de astronautas, o da missão Crew-3. A decolagem deverá acontecer nesta quarta-feira (10). A SpaceX transporta astronautas para a ISS desde 2020.

Último desafio

Antes de chegar em casa, os quatro astronautas enfrentam um último desafio: precisaram usar fraldas durante a viagem, já que foi detectado um problema no sistema de manejo de dejetos da cápsula.

Eles ficaram sem acesso a um banheiro desde o fechamento das portas da cápsula, às 14h40, e terão que permanecer assim por cerca de 10 horas, até que cheguem à Terra.

“Certamente não é o ideal, mas estamos preparados para lidar com isso”, disse a astronauta da Nasa, Megan McArthur. “Os voos espaciais estão repletos de desafios, este é apenas mais um com o qual nos deparamos e temos que lidar nessa missão”.

G1