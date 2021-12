Cápsula de eutanásia é aprovada em ‘análise legal’ na Suíça, anuncia fabricante; previsão é que uso comece no ano que vem

Uma cápsula em forma de caixão que permite aos ocupantes praticar a eutanásia foi aprovada numa análise legal na Suíça, de acordo com seus criadores. Isso significa que ela poderia ser operada legalmente no país europeu, segundo afirmam.

A máquina Sarco pode ser operada por dentro e funciona reduzindo o nível de oxigênio na cápsula até ultrapassar um nível crítico em que o paciente morre. As informações são do “The Independent”.

O processo leva menos de um minuto e a morte ocorre por hipóxia (falta de oxigênio nos órgãos) e hipocapnia (baixo teor de dióxido de carbono no sangue). O objetivo é permitir que uma pessoa morra de forma relativamente pacífica e sem dor, segundo os seus inventores.

O suicídio assistido é legal na Suíça e cerca de 1.300 pessoas usaram os serviços das organizações de eutanásia Dignitas e Exit no ano passado.

Philip Nitschke é conhecido como ‘Dr. Morte’ por defender o direito à eutanásia — Foto: Philip Nitschke/Reprodução/Facebook



Ambas as empresas usam um barbitúrico líquido ingerível para induzir um coma profundo em dois a cinco minutos, seguido de morte.

A “cápsula suicida” é criação do Dr. Philip Nitschke, apelidado de “Dr. Morte”, que atua como diretor da organização sem fins lucrativos Exit International.

O Sarco – abreviação de sarcófago – é projetado para ser rebocado para um local de preferência dos usuários, como um cenário bonito ao ar livre, e então a cápsula biodegradável onde o paciente morre pode se desprender da base para servir como um caixão.

O Dr. Nitschke enfrentou oposição dos opositores do direito à eutanásia, em parte devido ao método usado.

“O gás pode nunca ser um método aceitável para o suicídio assistido na Europa devido às conotações negativas do Holocausto”, disse o Dr. Nitschke ao The Independent em uma entrevista de 2018. “Alguns até disseram que é apenas uma câmara de gás glorificada.”

O Sarco também foi alvo de críticas devido ao seu design futurista, que alguns dizem glamourizar o suicídio, bem como um aplicativo de realidade virtual que permite às pessoas “vivenciar sua própria morte virtual”. Esta experiência virtual foi apresentada na igreja Westerkerk em Amsterdã na feira Funeral Expo 2018, gerando preocupações no conselho da igreja.

“Westerkerk nunca apoiará as pessoas oferecendo equipamentos conforme promovido pelo Dr. Nitschke e nos perguntamos seriamente se isso contribui para uma discussão completa e cuidadosa em torno do assunto”, disse na época Jeroen Kramer, presidente do conselho da igreja de Westerkerk. “Não iremos e não podemos apoiar qualquer sugestão de uso de tais equipamentos.”

Atualmente, existem apenas dois protótipos da Sarco, mas a Exit International está imprimindo em 3D uma terceira máquina que espera estar pronta para operação na Suíça no próximo ano.

O Dr. Nitschke disse à mídia local na semana passada que “não há nenhum problema legal” e que discussões estão em andamento com vários grupos na Suíça com o objetivo de oferecer a cápsula para suicídio assistido.

“Salvo quaisquer dificuldades imprevistas, esperamos estar prontos para disponibilizar o Sarco para uso na Suíça no próximo ano”, disse ele. “Tem sido um projeto muito caro até agora, mas achamos que estamos muito perto da implementação agora.”

