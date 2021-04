Carnes de capivara, jacaré e mais de 230 kg de peixes são apreendidos na zona rural de Ariquemes

Mais de 230 quilos de pescados, carne de jacaré e de capivara foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização no Lago da PCH Canaã na zona rural de Ariquemes (RO). O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (15). Pelo menos três pessoas foram conduzidas à delegacia por pesca predatória.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais abordaram um homem de 60 anos no rio que estava com diversas malhadeiras. Ao ser questionado sobre a licença de pesca profissional, o homem disse que tinha a licença, mas que ela estava em um acampamento próximo.

Chegando no local, os agentes encontraram outros dois pescadores, de 52 e 58 anos, embarcados juntos de diversas malhadeiras, e freezers com carnes de capivara e jacaré.

O homem de 60 anos apresentou o documento de pescador, mas estava vencido, um outro pescador disse que era licenciado, mas não estava com o documento no local, e o terceiro informou que era aposentado e estava no local apenas acompanhando os amigos.

Os três foram conduzidos à delegacia, sendo os dois primeiros por pesca predatória e por matar espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, e o terceiro como testemunha.

Os 235 quilos de pescados apreendidos foram doados a três instituições por serem perecíveis. Os demais materiais apreendidos foram entregues à Sedam e à Polícia Civil.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1