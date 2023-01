Carreta do Hospital de Amor oferece exames gratuitos no shopping de Porto Velho; veja como agendar

x

Interessados em fazer exames de mamografia e papanicolau gratuitos podem ter acesso ao serviço durante todo o mês de janeiro no acesso D, estacionamento do Porto Velho Shopping.

A Carreta do Hospital de Amor atende no local das 10h às 20h, de segunda a sexta. Menos durante feriados. Para organizar o processo, é necessário fazer um agendamento pelo telefone: 4009-9000.

Para participar também é recomendado que a mulher faça um cadastro no local de atendimento. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais, como: cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A mamografia é um exame de rotina que pode detectar o câncer de mama. Já o papanicolau detecta possíveis alterações no colo uterino antes mesmo que o câncer se desenvolva. Segundo especialistas em saúde, quanto mais cedo o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura.

Orientações

Para fazer o exame de mamografia na Carreta do Hospital de Amor, é preciso:

Ter idade entre 40 e 69 anos;

A pessoa não pode estar grávida e nem ter realizado a mamografia em serviço público em um período menor que um ano.

Já para quem for fazer o exame de papanicolau:

A pessoa tem que ter idade entre 25 a 64 anos;

Já tenha iniciado a vida sexual;

Não pode ter sido diagnosticada com o câncer de útero ou estar em tratamento;

Não pode estar com atraso menstrual e precisa ter terminado a menstruação há pelo menos três dias;

Não pode ter realizado aplicação de pomada vaginal há pelo menos dois dias, nem tido relação sexual em igual período.

G1