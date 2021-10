Carreta-tanque pega fogo na BR-364 próximo a Itapuã do Oeste

Motoristas entraram em contato com a imprensa na manhã de quinta-feira (07), para informar um grave acidente que aconteceu próximo a Itapuã do Oeste, logo depois do posto da Polícia Rodoviária Federal.

Uma carreta-tanque carregada com combustível explodiu e está incendiando na beira da pista. O motorista conseguiu soltar a cabine da carreta, jogou o veículo para o mato, e não se feriu gravemente.

Ainda segundo quem passou pelo local, o congestionamento nos dois sentidos está em 20 quilômetros.

“Tá tudo parado. Não tem ambulância, nem guincho. Tem que esperar o fogo baixar para poder passar. Agora que um caminhão dos Bombeiros de Ariquemes que chegou ao local e vai demorar mais um pouco pra controlarem o fogo”, disse um homem que não revelou o nome.

Até o momento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não se pronunciou sobre o acidente no local.

Fonte: Rondoniaovivo