Carro tenta desviar de buracos e mata duas mulheres em moto na BR-421

Duas mulheres morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e uma moto no Km 27 da BR-421, em Ariquemes (RO), durante a tarde da última quinta-feira (7). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas do acidente estavam na moto; uma delas tinha 54 anos e a outra 64.

À PRF, o motorista do carro disse que seguia na rodovia, sentido Ariquemes, e ao desviar de buracos na pista bateu de frente com a moto, que seguia no sentido contrário.

No impacto, as duas mulheres que estavam na moto foram arremessadas e morreram na hora. A moto que elas estavam foi parar no meio do matagal.

O motorista do carro não ficou ferido e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Além disso, o condutor acompanhou toda a perícia realizada no local e prestou esclarecimentos sobre o acidente na delegacia, sendo liberado em seguida.

Já os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Ariquemes e em seguida liberados para as famílias. As duas mulheres vítimas do acidente moravam em Monte Negro (RO).

De acordo com a superintendência do DNIT em Rondônia, responsável pela manutenção da BR-421, há um serviço de manutenção sendo realizado na rodovia, para tapar os buracos. Os trabalhos do DNIT estão concentrados entre os km 30 e 50.

G1