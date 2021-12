Casal é preso por explorar sexualmente adolescente de 17 anos em RO

Um homem e uma mulher foram presos, na quinta-feira (16), suspeitos de explorarem sexualmente uma adolescente de 17 anos em Monte Negro (RO), Vale do Jamari.

Segundo a 1ª Delegacia da Polícia Civil, a mulher é proprietária de um bar na cidade e vinha tentando convencer uma adolescente a manter relação sexual com um homem.

A informação acabou chegando na delegacia e policiais civis foram ao estabelecimento e constaram o crime de exploração sexual.

O homem e a mulher então receberam voz de prisão e foram levados a um presídio de Monte Negro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem que tentava ter relação sexual com a adolescente, através de aliciamento, pode pegar pena máxima de 10 anos de prisão, enquanto a proprietária do estabelecimento pode ser condenada a 14 anos.

G1