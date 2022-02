Casal é preso suspeito de matar dona de bar em Porto Velho

Um casal foi preso durante uma Operação deflagrada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) na manhã desta terça-feira (15) em Porto Velho. Segundo investigação da Operação Luz Vermelha, os dois presos são suspeitos de matarem Maria Pereira Escobar, dona de um bar, em novembro de 2021.

Durante a ação também foram cumpridos de mandados de busca e apreensão em bar na rua João Alfredo, região conhecida como Bregas, no bairro Cai N’água central de Porto Velho.

As prisões do homem e de uma mulher aconteceram na área urbana de Porto Velho e simultaneamente no distrito de União Bandeirantes.

A delegada responsável pela investigação, Leisaloma Carvalho, afirmou que um vídeo de câmera de segurança revelou o momento em que um cliente, que segundo ela, estava no bar da suspeita, foi deixado dopado em frente ao bar da vítima.

“A suspeita usava o boa noite Cinderela e depois depenava o cliente e jogava na frente do bar da vítima. A vítima que viu as imagens. Saiu do estabelecimento dela, que estava fechado, pegou o cliente e devolveu ao bar da outra mulher. A suspeita então se revoltou e matou a vítima”, explicou.

A outra parte da operação, após ter sido iniciada por conta do crime de homicídio e tentativa, foi realizar buscas e apreensões nos comércios que ficam no local, que são interligados por paredes, segundo a delegada. O local é conhecido como “Brega’s”.

“Entre si, eles são concorrentes, mas a estrutura é unida por paredes. Nesses locais acontecem atividades de favorecimento para a prostituição, tráfico de drogas, e entre outros crimes está o golpe do boa noite Cinderela. Na região foi realizado um pente fino visando tirar do meio social os produtos ilícitos e cessar a atividade de prostituição, que estão impregnando o Cai N’água”, afirmou a delegada.

Homicídio e tentativa

A investigação do assassinato de Marilda Pereira Escobar e da tentativa de homicídio do esposo dela teve início após o crime, em novembro do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era dona de um bar, local onde foi morta após ter se revoltado com a proprietária de outro bar.

Segundo as apurações, o conflito entre elas sucedeu após, supostamente, a concorrente de Marilda drogar um cliente, subtraído os pertences dele e o deixá-lo desacordado em frente ao bar dela.

G1