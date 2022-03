Casos de Covid aumentam em Rondônia na 1ª semana da liberação de máscaras

Rondônia registrou um aumento de 62% de casos Covid na primeira semana em que o uso de máscara passou a ser facultativo no estado, tanto em ambientes fechados quanto abertos.

Segundo dados disponibilizados no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), entre a segunda-feira (14) e o sábado (19) foram 3.536 novos casos conhecidos de Covid registrados em sistema. Já na semana anterior, entre 7 e 12 de março, Rondônia teve 2.180 casos em seis dias.

Mesmo com o aumento de casos nesta terceira semana do mês, o número ainda ficou abaixo do registrado na primeira semana de março, quando foram 5.728 casos de Covid em cinco dias. Nessa época, o uso de máscara ainda era obrigatório em Rondônia.

A liberação do uso de máscaras em locais abertos e fechados aconteceu na última segunda-feira (14), através de decreto do governo estadual.

Veja no gráfico abaixo o número de casos por dia, em março.

Desde o início da pandemia, Rondônia soma 387.167 casos confirmados de Covid.

Mortes

Entre 14 e 19 de março, Rondônia contabilizou mais 23 mortes com complicações do coronavírus, se mantendo estável em relação a semana anterior, quando foram 22 óbitos.

No total, desde o início da pandemia, 7.140 rondonienses já morreram vítimas da doença.

Internações

Segundo relatório do último sábado (19), a taxa de ocupação dos leitos de UTIs em Rondônia está baixa: 35,29%.

Há 30 pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva, enquanto que o número de leitos disponíveis está em 77.

Os dados foram divulgados em boletim pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

G1