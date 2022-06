Casos de Covid crescem 61% em RO na segunda semana de junho; foram 1.695 infecções e 4 mortes

Rondônia registrou um aumento de 61% nas infecções de Covid durante a segunda semana de junho. Foram 1.695 novos casos registrados em sete dias, ante 1.050 na primeira semana do mês.

Já entre as mortes confirmadas, nesta segunda semana ocorreram 4 óbitos decorrentes do coronavírus (queda de 42% em relação aos sete dias anteriores). Com isso, são 7.223 vidas perdidas para a Covid desde o começo da crise sanitária.

Até o sábado (11), o estado somava 406.439 testes positivos desde março de 2020, o início da pandemia.

Os dados foram compilados pelo g1 com base nos boletins diários divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e, correspondem a última semana, de 6 a 11 de junho.

Confira no gráfico abaixo os dados dia a dia:

Segundo o Governo de Rondônia “com a situação mais controlada” as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, “acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema oficial do Ministério da Saúde”, como no domingo (6), quando tiveram 27 casos registrados da doença.

O dia com mais casos de Covid na semana foi quinta-feira (9): foram 382 infecções por Covid em um único dia.

Com as 1.695 novas infecções por Covid, Rondônia tem agora 8.455 casos ativos da doença, segundo a Agevisa.

Há 26 pacientes com coronavírus internados na rede pública de saúde e 18 testes aguardavam análise do Lacen, até o último sábado (11).

