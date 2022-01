CBF atualiza valores e Porto Velho recebe mais de R$ 600 mil pela Copa do Brasil

Representante de Rondônia na Copa do Brasil, o Porto Velho teve aumentado o valor da cota de premiação para a competição em 2022. O clube, que enfrenta o Juventude (RS), na primeira fase da competição, faz parte do grupo III de equipes e, agora, faturará R$ 620 mil pela entrada no embate. Anteriormente, o valor a ser pago pela CBF era de R$ 560 mil.

Assim como toda competição, a classificação para a segunda fase também teve atualização no seu valor. Se conseguir se classificar diante do Juventude, o Porto Velho desembolsará mais R$ 750 mil. Sendo o total, R$ 1,37 milhões. Portanto, R$ 135 mil a mais do que a cotação anterior.

Campeão rondoniense em 2020 e 2021, o Porto Velho já iniciou as atividades no gramado em pré-temporada, visando as competições de 2022. O clube terá pela frente, além da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Série D, o estadual e uma possível Copa Verde.

GE