CBF define Arena Pantanal, em Cuiabá, como palco da Supercopa do Brasil

Depois de semanas de indefinição e provocações entre dirigentes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a sede da Supercopa do Brasil. O jogo entre Atlético-MG e Flamengo, marcado para 20 de fevereiro, acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

As duas vagas originais da competição devem ser ocupadas pelos clubes campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Como o clube mineiro conquistou ambos os troféus, o Rubro Negro entra na disputa por ter sido vice-campeão brasileiro, como estabelece o regulamento da CBF.

O Flamengo é o atual bicampeão, vencendo o Palmeiras nos pênaltis em 2021 e o Athletico-PR por 3×0 em 2020, em partidas realizadas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O clube carioca ganhou o Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020.

A demora para definição de local gerou clima tenso nos bastidores do futebol brasileiro. Os dirigentes do Atlético-MG queriam que a Supercopa fosse realizada no Mineirão, já que o clube mineiro foi campeão das duas competições que dão direito ao título, enquanto os do Flamengo reclamaram de possíveis problemas na logística.

A CBF informou que tinha um acordo prévio com o Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), local das duas últimas Supercopas, mas “as restrições sanitárias locais ocasionaram a mudança de sede”.

CNN