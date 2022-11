Censo aponta aumento da população indígena em Rondônia

A população indígena aumentou cerca de 50% nos últimos 12 anos em Rondônia, de acordo com dados preliminares do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A coleta de informações aponta que o número de indígenas passou de 12 mil para 18 mil desde 2010. No entanto, como o recenseamento ainda não foi feito em todas as terras indígenas do estado, o número pode aumentar.

Os dados foram divulgados na última terça-feira (1º). Segundo a superintendência do IBGE em Rondônia, houve melhoramento na técnica de recenseamento dos povos tradicionais, aprimorando a cobertura em terras indígenas e territórios quilombolas.

Censo 2022

Até o momento já foram recenseados no estado pouco mais de 1,1 milhão de pessoas, sendo 558 mil mulheres e 551 mil homens. Desse total de rondonienses já atendidos pelo Censo, 2.616 se declararam quilombolas.

Os recenseadores visitaram até o início desta semana 436 mil domicílios no estado e aplicaram o questionário em 384 mil, o que corresponde a pouco mais de 70% do total de residências existentes em Rondônia, de acordo com estimativa do instituto.

Conforme os dados parciais, o estado apresenta uma queda na taxa de morador por domicílio em comparação com o último Censo, realizado 12 anos atrás. O número passou de 3,4 moradores por residência para 2,87, o menor índice da Região Norte.

O IBGE ainda informou que a coleta de dados do Censo Demográfico está mais adiantada no distrito de Extrema e nos municípios de:

Guajará-Mirim,

São Felipe d’Oeste,

Primavera de Rondônia,

Alto Alegre dos Parecis,

Machadinho d’Oeste,

Espigão d’Oeste,

Rolim de Moura,

Vilhena e

Costa Marques.

G1