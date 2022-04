Central de Abastecimento é lançada em Rondônia

O Governo de Rondônia fez o lançamento da Central de Abastecimento de Rondônia (Cearo) nesta quinta-feira (31). Por enquanto foi entregue apenas a primeira parte do projeto que tem a intenção de facilitar a comercialização dos produtos agrícolas do estado, com oportunidades para pequenos produtores.

“Nós temos aqui em Rondônia municípios altamente produtores. Nós podemos dominar a produção e abastecer esse Centro, abastecer Porto Velho e abastecer os grandes mercados atacadistas e varejistas”, comentou o Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, Hélio Dias.

A estrutura está instalada no Distrito Industrial de Porto Velho, localizado próximo a Candeias do Jamari (RO). No local tem um galpão com 2,5 mil m² com guarita, sala de motoristas, almoxarifado, refeitório, ambulatório e três áreas com banheiros.

Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em 50 dias deve ser publicado um edital de chamamento dos permissionários que têm interesse em fazer investimentos na Cearo.

De acordo com o governo, mais de R$ 30 milhões devem ser investidos para deixar a estrutura completamente finalizada, no prazo de dois a três anos.

G1