Centro de Atendimento do Idoso abre inscrições para moradores de Vilhena

Centro de Atendimento do Idoso (Cati) de Vilhena (RO) abriu inscrições para moradores participarem das atividades em 2022. Podem participar pessoas com 60 anos ou mais.

A programação está prevista para começar no dia 8 de março e contará com danças, atendimentos de saúde, atividades lúdicas, ações sociais, entre outras novidades ainda em elaboração. Conforme a prefeitura, os atendimentos de fisioterapia continuam acontecendo no local, ainda que as atividades maiores estejam em recesso.

Aos interessados, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Cati, localizado na avenida Benno Luiz Graebin, n° 748, no Jardim das Oliveiras. Para o cadastro é necessário levar os documentos:

Comprovante de Endereço;

CPF;

RG;

NIS;

Fotografia 3×4;

Cartão de Vacinas; e

Cartão do SUS.

O Centro de Atendimento ao Idoso de Vilhena recebeu um prêmio de reconhecimento pelas boas práticas das ações voltadas para a população idosa do Ministério da Cidadania em 2020, que foi dado a 23 municípios entre os 5.570 do país.

G1