Cerca de 10 postos de gasolina são flagrados com preços abusivos em Porto Velho

Cerca de 10 postos de gasolina em Porto Velho foram flagrados praticando preços abusivos em uma operação da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) e o Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no último domingo (10).

A operação iniciou por denúncias de consumidores e segundo os órgãos de fiscalização, foi notado o aumento de R$ 0,50 na cobrança no litro da gasolina. Ainda durante a operação, foi constatado que não havia justificativa para a subida dos preços.

Por isso, os estabelecimentos assinaram termos para futuras responsabilizações, que podem vir através de multas e até fechamento dos postos por tempo determinado ou indeterminado.

Os nomes dos locais não foram divulgados e segundo o Procon, cada posto será avaliado individualmente.

Preço da gasolina nas últimas semanas

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publica semanalmente planilhas com preços da gasolina e outros combustíveis em todo o Brasil.

No último levantamento publicado pela Agência, de 2 a 8 de outubro, a gasolina comum, em Porto Velho, estava com o preço médio de R$ 4,79, bem como no período de 25 de setembro a 1 de outubro, segundo a ANP.

De acordo com o levantamento, no período de 11 a 17 de setembro, o preço da gasolina comum tinha o preço médio de R$ 4,85 e na semana anterior (4 a 10 de setembro), R$ 4,95.

