Cerca de 4 mil eletrônicos importados de forma irregular são apreendidos em RO

Cerca de 4 mil eletrônicos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil na terça-feira (20) em Porto Velho por terem sido importados de forma irregular.

De acordo com informações da PRF, durante fiscalização na BR-364 – realizada em conjunto com o Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil e a Receita Federal – um caminhão foi abordado e diversas caixas foram encontradas escondidas no compartimento de carga.

Nas caixas estavam armazenados cerca de 4 mil aparelhos eletrônicos que haviam sido importados de forma irregular, sem documento fiscal.

Os produtos foram apreendidos pelo crime de descaminho e encaminhados à Delegacia da Refeita Federal.

