Cerca de 50 crianças devem passar por cirurgias de fissuras labiopalatinas em Rondônia

Cirurgias de fissura labiopalatina serão realizadas em parceria com a Operação Sorriso em Porto Velho entre os dias 20 e 28 de julho. Cerca de 50 crianças pré-selecionadas serão operadas gratuitamente no estado.

Essa operação busca desenvolver anatomia e melhorar a dicção, além de estruturar a estética facial do paciente.

De acordo com o governo, no primeiro dia da ação os pacientes passarão por uma triagem para garantir que estão em condições clínicas. Estarão disponíveis equipes de: anestesia, cirurgia plástica, enfermagem, fonoaudiologia, genética, histórias clínicas (montagem do prontuário médico), odontologia, pediatria, psicologia e Imagem Técnica do Paciente – PIT.

Após essa primeira etapa, será definida a ordem de prioridade para as cirurgias de correção, que serão realizadas entre 22 e 25 de junho. No dia 28, as crianças passarão por consultas pós-operatórias.

Até o momento, mais de 720 famílias de Porto Velho e regiões próximas já foram atendidas pelo projeto, mais de 6 mil consultas médicas foram realizadas e 405 pacientes foram operados.

