Cesta básica em Porto Velho terminou 2021 custando quase metade do salário mínimo

O valor da cesta básica em Porto Velho teve um aumento de 18,53% em dezembro de 2021, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Com o preço médio de R$ 530,24, a alimentação consumiu quase metade do salário mínimo dos portovelhenses.

A análise e comparação de preços é feita pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Somente em dezembro, a alteração no preço da cesta básica na capital foi 4,99% maior que o valor pago no mês anterior. De acordo com os dados do PET, a banana foi o item que sofreu maior inflação no período de um mês, com o aumento de 27,31%.

Com relação à 2020, o café passou na frente da lista com um reajuste de 76,24%, seguindo pelo tomate que aumentou 53,09%. Confira aumentos:

Café: 76,24%

Tomate: 53,09%

Açúcar: 35,52%

Carne: 21,35%

Manteiga: 17,03%

Farinha: 12,44%

Banana: 12,36%

Óleo: 8,62%

Pão: 8,51%

Leite: 8,43%

Confira outros alimentos que apresentaram aumento de preço em dezembro quando comparados com novembro de 2021:

Café: 10,64%

Tomate: 9,36%

Açúcar: 7,12%

Pão: 5,25%

Carne: 3,17%

Leite: 0,22%

Já os preços de alguns produtos mais básicos, como arroz e feijão, sofreram uma pequena queda no último mês do ano. Confira:

Manteiga: -10,14%

Feijão: -8,50%

Arroz: -8,36%

Farinha: -3,45%

Óleo: -0,97%

G1