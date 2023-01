Chamamento público é aberto para ocupação de boxes em centro gastronômico de Porto Velho

O edital de um chamamento público foi lançado pela prefeitura de Porto Velho para o cadastro de interessados em ocupar os boxes na praça de alimentação Centro Gastronômico, que funciona na Feira do Porto, na Praça Aluízio Ferreira.

As inscrições abrem no dia 23 de janeiro e seguem até 10 de fevereiro. Podem se cadastrar pessoas com mais de 18 anos que cumpram os requisitos do edital. A ficha de inscrição e a documentação solicitada devem ser enviados ao e-mail editalgastrosemusb2022@gmail.

Estão disponíveis 12 espaços para restaurantes ou lanchonetes. O prazo para utilizar dos boxes será de quatro anos a partir da data de assinatura do Termo de Permissões de Uso e Ocupação, podendo ser renovado.

Dúvidas podem ser tiradas na Divisão de Fiscalização de Espaços Públicos (DFEP) da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), localizada na rua Aparício de Moraes, 3616, bairro Industrial, ou pelo telefone 3901-3134, pela manhã.

A Praça de Alimentação Centro Gastronômico fica localizada na avenida Farquar, ao lado do Ginásio Cláudio Coutinho.

G1