Chuva em Rondônia: confira a situação das rodovias neste sábado (19)

Por causa da intensa chuva que atinge vários municípios de Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está acompanhando a situação das rodovias federais que cortam o estado.

Veja abaixo a situação das principais rodovias na manhã deste sábado (19):

BR-364 : sem ponto de bloqueio ou alagamentos

: sem ponto de bloqueio ou alagamentos BR-319 : trânsito livre

: trânsito livre BR-435 : trânsito livre

: trânsito livre BR-174 : sem ponto de alagamentos

: sem ponto de alagamentos BR-429 : sem ponto de alagamentos

: sem ponto de alagamentos BR-421 : trânsito livre

: trânsito livre BR 425: trânsito livre

A PRF deve divulgar novo balanço sobre as rodovias federais de Rondônia por volta de meio-dia.

Na tarde de sexta-feira (18), a PRF chegou a interditar a BR-364 em Cacoal (RO) por causa do transbordamento do rio Machado. Durante a noite, o trecho da rodovia em Cacoal seguiu com trânsito lento, mas neste sábado o fluxo está normal.

Rodovia chegou a ser fechada em Cacoal na última sexta-feira — Foto: Reprodução/Redes Sociais



Cacoal é uma das cidades com mais estragos devido à cheia de rios. Na sexta-feira, cerca de 300 famílias foram retiradas de suas casas, sendo que 200 estão desabrigadas e 100 desalojadas.

G1