Ciclista é atropelado e vai a óbito na BR-364 em Vilhena; Suspeito fugiu e não prestou socorro

Um homem identificado como Antônio Rodrigues dos Santos, de 51 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na noite de Domingo de Páscoa, na BR-364, em Vilhena.

Segundo informações, o homem seguia pela rodovia em uma bicicleta de cor vermelha, quando foi atingido por um veículo, cujo motorista não parou para prestar socorro. No choque, o ciclista sofreu diversos ferimentos, não resistindo e morreu no local do acidente.

Como a vítima morreu e não portava documentos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o caso e o corpo foi removido pela Funerária Vilhena, onde aguarda reconhecimento de familiares ou amigos.

Como a pessoa que atingiu o ciclista, causando sua morte, não prestou socorro, as imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos deverão ser solicitadas na tentativa de identificar o veículo envolvido no acidente fatal.

Até o momento, o motorista e o veículo envolvidos na colisão que causou a morte de Antônio, não foram identificados.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Folha do Sul