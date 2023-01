Cidades de RO entram em alerta para chuvas intensas neste sábado, 7

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que indica chuvas intensas em várias cidades de Rondônia neste sábado (7). O aviso é válido até a manhã de domingo (8).

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o sistema de baixa pressão, presente no Centro-Oeste do Brasil, deu origem a uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o sul da Amazônia.

Esse sistema, que segundo o Sipam é típico desta época do ano, organiza muita instabilidade e aumenta as condições de chuva onde atua.

Dessa forma, a previsão deste sábado (7) é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora do dia. Veja mínimas e máximas para este sábado:

Ariquemes: 22ºC mínima e 31ºC máxima;

Cacoal: 22ºC mínima e 30ºC máxima;

Guajará-Mirim: 22ºC mínima e 31ºC máxima;

Ji-Paraná: 22ºC mínima e 31ºC máxima;

Porto Velho: 23ºC mínima e 31ºC máxima;

Vilhena: 21ºC mínima e 29ºC máxima.

G1