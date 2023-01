Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu está com inscrições abertas

A etapa de Ariquemes do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu está com as inscrições abertas. O torneio, que é organizado pela Federação de Jiu-Jitsu de Rondônia, será realizado nos dias 11 e 12 de março.

As inscrições são realizadas no site da federação e as disputas ocorrem no Ginásio do Colégio Cora Coralina, localizado na Avenida Guaporé, nº 3087, bairro Setor 05.

Campeonato de Jiu-Jitsu em Rondônia — Foto: Divulgação/FFJRO

Inscrições para o Circuito

Inscrições Adulto Crianças até 14 anos Até o dia 10/02 R$ 100 R$ 50 Até o dia 24/02 R$ 130 R$ 65 Até o dia 07/03 R$ 150 R$ 75

Fonte: FJJRO

Esta é a primeira etapa da competição no ano.

*Estagiário, sob a supervisão de Juan Rodrigues

