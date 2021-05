Cirone Deiró anuncia que financiamentos do Basa serão prorrogados por mais um ano

O deputado Cirone Deiró (PODE) obteve a aprovação da nova prorrogação relativa ao financiamento realizado com dinheiro dos Fundos Constitucionais, do gabinete do senador Wellington Fagundes de Mato Grosso.

A medida estava em vigor até dezembro de 2020 para as operações contratadas. Todas as operações de crédito com vencimento em 2021 já podem ser prorrogadas por mais um ano.

Cirone Deiró destacou que o Conselho Monetário Nacional-CMN prorrogou pela segunda vez nos últimos 12 meses os prazos das operações financiadas pelo Fundo Constitucional do Norte-FNO. A medida atende a uma demanda da indústria e visa auxiliar as atividades que foram impactadas pela pandemia Covid-19.

Mais de R$ 900 milhões administrados pelo BASA com capital do FNO

O Banco da Amazônia-Basa administra o capital do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte-FNO em Rondônia. Apenas para o mercado rural, as operações do Basa com capital do FNO totalizaram R $ 974 milhões em 2019.

Segundo o deputado Cirone Deiró, a prorrogação do prazo dessas parcelas de financiamento proporciona alívio imediato ao setor produtivo rural, indústria e setores industriais, com destaque nos setores mais penalizados, como hotéis, bares e restaurantes.

Além dos recursos do FNO, a medida cobre o financiamento das regiões Centro-Oeste e Nordeste por meio dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste-FNE e do Centro-Oeste-FCO.

A atuação do senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso, para a expansão dos financiamentos, segundo o deputado Cirone Deiró, produziu resultados realistas para o setor produtivo no campo e na capital.

Mais flexibilidade do FNO devido a pandemia

Ele lembrou que tem defendido a flexibilidade do Conselho Monetário Nacional em rever os prazos de vencimentos dos contratos relevantes para as operações financeiras do Basa desde o início da pandemia.

“Essa decisão é uma resposta positiva aos agricultores e ao setor empresarial, que vai preservar os empregos e beneficiar toda a cadeia produtiva do estado, desde os agricultores, empreendedores de pequeno porte até as grandes indústrias”, celebrou.

Valdecir Tose, presidente do Banco da Amazônia em Rondônia, lembrou que o crescimento regional é um dos alicerces da instituição, que se tornou ainda mais importante durante a pandemia.

“Aplaudimos a decisão do Conselho Monetário Nacional de ampliar o prazo de vencimento das operações com recursos do FNO realizadas por nossos clientes. Tenho certeza de que vamos superar esse momento difícil juntos ”, afirmou, destacando que todas as filiais estão prontas para dar aos clientes a orientação necessária.

Fonte: Mixrondonia.com com informações de Assessoria.