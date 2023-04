Cláudia de Jesus reivindica Casa da Mulher Brasileira para Rondônia

Pautas da deputada estão alinhadas com governo federal.

Durante sua diligência em Brasília, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) reuniu-se nesta semana com a assessoria técnica do ministério da mulher e reivindicou a Casa da Mulher Brasileira em Rondônia. A luta por um espaço que com atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, está há muito tempo sendo reivindicado pelos movimentos sociais. Por questões diversas a temática não houve avanços concretos.

Cláudia de Jesus, que é base do governo federal em Rondônia, ressaltou o pacote de medidas anunciado pelo presidente Lula (PT) no dia 8 de março em que prevê a implantação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira. “Diante do aumento nos índices de violência que presenciamos em nosso estado é extremamente necessário a implementação da Casa da Mulher Brasileira em Rondônia” disse a parlamentar.

Durante a conversa, a deputada pediu união entre os ministérios da Mulher e Educação a fim de construírem creches e maternais para que as mulheres tenham um lugar seguro para receber e cuidar de seus filhos antes da jornada de trabalho.

Segundo informações divulgadas na mídia, a ministra Cida Gonçalves sinalizou o planejamento para instalar uma Casa da Mulher Brasileira em cada capital do Brasil.

Texto: Fabrícia Lopes/Assessoria parlamentar

Foto: Patrícia Abreu/Assessoria parlamentar