Clientes da Oi em Rondônia passam a ser da TIM

Após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a venda da Oi, os clientes da operadora em Rondônia passaram a pertencer a empresa TIM.

A venda da Oi foi aprovada na quarta-feira (9) e agora a empresa pertencerá a aliança formada pelas operadoras Claro, TIM e Telefonica (dona da marca Vivo).

Com a mudança, o rondoniense que era cliente da Oi passa a integrar a rede da TIM.

No entanto, por determinação da Anatel, prevista antes do acordo, o usuário que não quiser ficar com a operadora pode fazer a migração sem custo.

Veja como ficou a distribuição dos DDDs da Oi no país e agora qual será a operadora final:

Claro : DDDs 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92.

: DDDs 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92. Vivo : DDDs 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98.

: DDDs 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98. TIM: DDDs 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97 e 99.

G1