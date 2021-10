Clones de café em RO são selecionados para participar da Rede de Avaliação

Por meio do projeto Rede Estadual de Avaliação de Clones de Cafés, que envolve a participação de instituições governamentais e de produtores de café do estado, a Embrapa Rondônia divulga as propriedades selecionadas e clones inscritos para participação no projeto.

Foram selecionadas seis (6) propriedades de produtores, distribuídas nas principais regiões produtoras de café no estado. Os principais critérios utilizados na seleção das propriedades foram a facilidade de acesso, logística e disponibilidade de água para irrigação, considerando que essas unidades serão utilizadas como áreas demonstrativas para visitação, treinamento e dias de campo.

O plantio das unidades está previsto para março/abril de 2022. Importante destacar que os produtores que estão recebendo as unidades experimentais em suas propriedades não possuem clones inscritos no projeto, visando à idoneidade das avaliações.

Já a quantidade de clones por produtor levou em consideração o número de interessados em participar da Rede de Avaliação. Mais informações no telefone (69) 98104-5960 ou no e-mail alexsandro.teixeira@embrapa.br.

Rede Estadual de Avaliação de Clones de Cafés

O projeto foi lançado em fevereiro de 2021, com a assinatura de convênio entre o Governo de Rondônia e a Embrapa. Para a execução do projeto, o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (CONDER) aprovou a liberação recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial de Rondônia (FIDER), por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura – SEDI.

Equipes da Embrapa Rondônia, Emater-RO, Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia – SEAGRI, Universidade Federal de Rondônia – UNIR, produtores e viveiristas de café estão integrados nesse projeto, que conta também com o apoio da Câmara Setorial do Café de Rondônia, MAPA e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.

Esse projeto foi elaborado com o objetivo de valorizar os clones de café desenvolvidos pelos produtores de Rondônia e que tem transformado a cafeicultura do estado. É uma forma de oferecer a esses produtores subsídios e informações técnicas necessárias para que eles possam fazer o registro de seus próprios clones no MAPA. Para isso, unimos esforços entre diversas instituições e contamos com a parceria dos produtores para promover essa ação em prol da cafeicultura da Amazônia.

Ao todo, serão avaliados 64 clones de café canéfora, durante quatro safras de produção, em 6 unidades experimentais instaladas nos principais pólos cafeeiros do estado. A instalação das unidades está prevista para março e abril de 2022.

A área aproximada é de 0,5 hectares para cada unidade experimental. No projeto, serão analisadas diversas características como produtividade e tamanho dos grãos, uniformidade de maturação dos frutos, arquitetura das plantas para mecanização da colheita, rendimento industrial, tombamento das hastes, qualidade de bebida, resistência à nematoides, tolerâncias a pragas e doenças.

Toda a mão de obra para instalação, condução, manejo, tratos culturais e colheita da unidade experimental de café será de responsabilidade do produtor, que receberá insumos agrícolas e assistência técnica, previsto no orçamento do projeto, para execução dessas atividades. Com exceção das amostras coletadas para realização das análises agronômicas, todo o restante da colheita será de usufruto do produtor.

Ao final do projeto será elaborada uma ficha técnica para cada clone avaliado, com as informações agronômicas e qualitativas, que serão disponibilizadas aos produtores responsáveis que desenvolveram cada clone – detentores do material genético.

De posse destas informações, o produtor poderá realizar o registro do material genético junto ao Registro Nacional de Cultivares – RNC, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa. As cultivares poderão ser recomendadas para todo o estado, fortalecendo ainda mais a cafeicultura na região.

Fonte: Embrapa