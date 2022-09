Clubes rondonienses são alertados sobre os campeonatos feminino e de base

x

As inscrições para o Campeonatos Rondoniense Feminino e Sub-17 se encerram nesta sexta-feira (9). Através do site oficial, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) chamou a atenção das equipes para a finalização do prazo e obrigatoriedade de participação dos clubes das Séries A e B.

Segundo o site oficial, há uma obrigação estatutária dos clubes profissionais de participação no feminino e em uma das competições de base.

“A FFER, por orientação da FIFA, CBF e CONMEBOL, vem alertando principalmente com relação ao futebol feminino que há um esforço conjunto destas instituições, para que esta modalidade receba a atenção devida por parte das agremiações, não somente pelo futuro promissor, mas também, porque há previsão de punições severas no caso de descumprimento de tais normativas”, afirma o comunicado.

O órgão ainda se disponibilizou a dar apoio aos filiados durante as competições.

Histórico

No Campeonato Rondoniense feminino, o Real Ariquemes é o atual bicampeão da categoria com os títulos de 2020 e 2021. O clube, nesta temporada, conseguiu o acesso à Série A1 do futebol feminino. Além disso, o Real Ariquemes fez a melhor campanha de um time rondoniense em uma competição nacional. A equipe foi eliminada na semifinal do Brasileiro A2 feminino diante do Ceará.

No Sub-17 masculino, que também tem as inscrições se encerrando, o Sant German faturou o Campeonato Rondoniense Sub-17 2021 em cima do Porto Velho. Dentro de campo, o terror jiparanaense empatou com a locomotiva em 1 a 1 no Biancão.

O gol da equipe da casa foi marcado por Elton, enquanto Lucão igualou o marcador para o tricolor da capital. Nas penalidades máximas, o placar ficou em 4 a 3.

Na Copa do Brasil da categoria, o time perdeu para o Palmeiras por 10 a 1.

Ge