Colheita de cacau tem início em Rondônia

Produtores de Rondônia deram início a colheita de cacau nesta quinta-feira (13). De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a expectativa de colheita para o ano é superior a 7 toneladas, cerca de 15% a mais que o colhido em 2022.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) explica a data foi instituída em 2019 e tem como objetivo oferecer referências ao produtor para “adoção de técnicas de melhoradas da qualidade do cacau rondoniense”.

Atualmente, Jaru é o maior produtor do estado:

Jaru – 1.276 toneladas Buritis – 743 toneladas Ouro Preto – 720 toneladas Ariquemes – 179 toneladas Theobroma – 160 toneladas Machadinho – 154 toneladas Porto Velho – 132 toneladas Urupá – 109 toneladas Cacoal – 100 toneladas Ji Paraná – 72 toneladas

Cacau campeão

O produtor Deoclides Pires da Silva, de Jaru (RO), foi o campeão do IV Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil, pela categoria varietal. Deoclides alcançou uma nota de 7,8 pontos e levou o título de melhor cacau do país.

Deoclides Pires, produtor campeão do Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil — Foto: Mikely Azevedo/Rede Amazônica

O sucesso é resultado de um trabalho de anos, que envolve melhoramento genético de sementes e novas técnicas de produção, além de muita dedicação e amor pelo cacau.

G1