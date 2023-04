Colheita de café tem início em Rondônia

Produtores de Rondônia deram início a colheita da safra do café robusta na segunda-feira (10). De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a expectativa de colheita é superior a 3 milhões de sacas.

A data, incluída no Calendário Oficial do Estado, é celebrada anualmente no dia 10 de abril.

Segundo o governo de Rondônia, a data tem como “objetivo estimular os cafeicultores a iniciarem a colheita a partir do momento em que os frutos do cafeeiro estejam maduros, fato que possibilita ganhos em rendimento e em qualidade do produto final.”

G1