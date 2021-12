Colisão entre ônibus e carreta deixa três mortos na BR-364 em Rondônia

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) em Presidente Médici. PRF diz que várias pessoas ficaram presas às ferragens. Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos três pessoas mortas, na manhã desta sexta-feira (3), no km 284 da BR-364, entre Presidente Médici e Cacoal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu perto da Casa da Uva, a cerca de 20 quilômetros de Presidente Médici. Várias vítimas ficaram com ferimentos graves no local, sendo que algumas ficaram presas às ferragens. Até 8h40 (hora local), a polícia confirma ao menos três óbitos no acidente. Ainda não há informações sobre quem são as vítimas fatais.

Equipes de socorro foram ao local da colisão e os feridos estão sendo encaminhados a hospitais próximos da região. Ao menos dez quilômetros de congestionamento se formou na rodovia após o acidente entre a carreta e o ônibus. Fonte: g1 RO Este site acompanha casos policiais.

