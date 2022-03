Colisão entre ônibus e carro deixa motorista morto na BR-364

O condutor de um Fiat Uno morreu após colidir contra um ônibus interestadual na manhã desta terça-feira (29) na BR-364, em Candeias do Jamari. O acidente aconteceu na frente da Estância Dallas, zona rural do município.

O ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal, seguia sentido Porto Velho quando colidiu frontalmente com o carro de passeio.

O motorista do Fiat Uno morreu no local; ele ainda não foi identificado. O óbito da vítima foi constatado por uma equipe médica de Candeias do Jamari.

Os passageiros e o condutor do ônibus não sofrerem lesões, de acordo com a PRF.

G1