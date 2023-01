Colisão frontal entre motos mata homem e mulher na BR-364

Um gravíssimo acidente, envolvendo duas motocicletas, tirou a vida de Rosângela Ferreira da Silva, 58 anos, e Maique Rodrigues da Silva, 34 anos, na manhã desta quarta-feira (4), na BR-364, no município de Candeias do Jamari.

De acordo com informações apuradas preliminarmente, o acidente foi frontal. A mulher estava pilotando uma motocicleta Honda Fan e o homem uma Biz.

Com a forte batida, Rosângela e Maique, morreram na hora. Eles tiveram vários ferimentos pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez o registro da ocorrência. Uma perícia foi feita no local para que seja esclarecida a real causa do acidente.

Rondoniagora