Colômbia apreende centenas de tarântulas e insetos com destino à Alemanha

Centenas de aranhas selvagens e insetos foram apreendidos pelas autoridades colombianas nesta quinta-feira (2), frustrando uma suposta tentativa de contrabando para a Europa, informou o Departamento de Meio Ambiente da Colômbia.

Um comunicado da autoridade ambiental de Bogotá disse que pelo menos 232 tarântulas, 67 baratas, nove ovos de aranha e um escorpião com sete de seus filhotes foram confiscados no aeroporto El Dorado da capital.

Os insetos estavam em mais de 200 recipientes de plástico escondidos em uma mala, disse o comunicado.

Dois cidadãos alemães foram detidos e serão processados, disseram as autoridades. Eles disseram que estavam levando os animais para a Alemanha para fins acadêmicos, mas não tinham permissão para coletá-los e transportá-los.

A secretária do meio ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, disse que mesmo que as pessoas pretendam usar animais selvagens para pesquisas científicas, ainda precisam da permissão das autoridades competentes para removê-los do país.

Este é o segundo incidente em menos de três meses em que as autoridades apreenderam espécimes selvagens destinados a serem exportados ilegalmente da Colômbia.

Em setembro, as autoridades confiscaram um carregamento de quase 3.500 barbatanas de tubarão com destino a Hong Kong.

Fonte: CNN