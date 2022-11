Com alerta de aumento nos casos de Covid, MP-RO volta exigir uso de máscara em suas unidades

O Ministério Público de Rondônia (MP-RO) decidiu nesta sexta-feira (18) voltar a tornar obrigatório o uso de máscaras dentro das Promotorias de Justiça a partir da próxima terça-feira (22).

Segundo a portaria publicada, assinada pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, a medida é de prevenção diante do aumento de casos de Covid no estado.

O texto estabelece que a máscara, bem ajustada e cobrindo boca e nariz, deve ser usada em todos os ambientes do MP-RO. Não foi informado se há um prazo para duração da portaria.

Além da máscara, outros cuidados permanecem recomendados para prevenção da Covid, como higienizar as mãos, manter o esquema de vacinação completo e atualizado (terceira e quarta doses), evitar as aglomerações e respeitar o distanciamento.

Volta do uso de máscaras

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou uma nota técnica no dia 11 de novembro na qual recomenda a volta do uso de máscaras por conta da circulação de uma nova subvariante da ômicron da Covid-19 no Brasil, a chamada BQ.1

A BQ.1 já foi encontrada em São Paulo, onde ocorreu uma morte, no Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A nova sublinhagem tem sintomas semelhantes às variantes da ômicron que já circulam no Brasil, como a BA.4 e a BA.5 e, segundo especialistas, não é de maior gravidade.

Em Rondônia ainda não há confirmação da subvariante da ômicron.

A Sociedade Brasileira de Infectologia também recomenda que a população complete o esquema de vacinas – que protegem contra essa nova subvariante e outras – e cobra que o governo federal garanta doses suficientes para imunizar todas as crianças de 6 meses a 5 anos, com ou sem comorbidades, um público que ainda enfrenta escassez de imunizantes contra a Covid no país.

