Com apoio de Ezequiel Neiva, atletas do projeto Tribo de Zion representam Rondônia no Brasileiro

Parlamentar custeou parte das passagens aéreas dos jovens.

Apoiados pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), atletas do Projeto Tribo de Zion, que funciona no bairro Ayrton Senna, zona Leste de Porto Velho, representarão Rondônia no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na cidade de Barueri, em São Paulo. A competição terá início neste sábado (29) e vai até o próximo dia 7 de maio. Para o campeonato, Ezequiel Neiva destinou R$ 25 mil para custear cerca de 25% das passagens dos atletas do Tribo de Zion.

O projeto Tribo de Zion é uma das ações sociais esportivas em Porto Velho que recebem o incentivo do deputado Ezequiel Neiva. No último ano o parlamentar destinou uniformes de treino e de competição aos atletas do projeto. Neiva explica que tomou conhecimento do Projeto Tribo de Zion por meio do seu filho, Wiveslando Neiva, que recebeu convite para conhecer a ação social e passou apoiar os jovens.

Neiva frisou que o esporte é um dos principais meios para impedir que o jovem desvie seu caminho para o mundo das drogas. “Vamos continuar incentivando esse projeto tão lindo que atende dezenas de crianças carentes”, acrescentou.

A atleta Janaina Ferreira explicou que sem o apoio não seria possível participar do evento e frisou a importância de estar participando de um dos maiores campeonatos do mundo representando Rondônia. ‘‘Agradeço ao deputado pelo recurso e incentivo”, detalhou a atleta.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

