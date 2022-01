Com dupla do Flamengo, Seleção Brasileira chega ao Equador para as Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira desembarcou no Equador na madrugada desta segunda-feira visando o duelo de quinta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, apenas Gabigol e Éverton Ribeiro viajaram com a comissão técnica encabeçada por Tite, enquanto os outros 24 convocados chegam ao longo do dia.

O Brasil conta com desfalques por Covid-19, mas no grupo que auxilia o comandante da Seleção. Juninho Paulista e César Sampaio, braços direitos de Tite, não viajaram, mas André Jardine será assistente do treinador nos dois treinos que serão realizados nesta terça e quarta-feira.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília) e embarca horas após o duelo contra o Equador com destino a Belo Horizonte. Na próxima terça-feira, a equipe de Tite enfrenta o Paraguai também pela Eliminatória do Mundial do Qatar.

Fonte: Terra