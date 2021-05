Com salários de R$ 28,8 mil TJ anuncia concurso para mais de 50 vagas

O Tribunal de Justiça de Goiás lançou novo edital para o cargo de Juiz Substituto, com 52 vagas. Além das vagas imediatas, será criada uma lista de reserva. O salário inicial é de R $ 28.884,25.

Para se candidatar, é necessário um diploma de bacharel em direito e pelo menos três anos de experiência jurídica. A citação também deve ser menor de 65 anos no momento de sua posse, ter bom caráter moral e não ter antecedentes criminais.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), órgão organizador do evento, entre os dias 7 de junho e 12 de julho de 2021, pelo valor de R $ 288,84.

Exames objetivos, dois testes escritos, sindicação de vidas passadas e investigação social, avaliação de saúde física e mental e exame psicotécnico; teste oral e revisão de título serão usados para avaliar os candidatos.

O teste objetivo terá a duração de cinco horas e consistirá em 100 questões objetivas de escolha múltipla com cinco opções cada. Os exames acontecerão no dia 26 de setembro.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por período equivalente, a partir da data de publicação do aceite do concurso.

Fonte: Mixrondonia