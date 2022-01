Comerciante sofre tentativa de homicídio em Ji-Paraná – Vídeo

Durante a noite deste domingo, dia 09, um homem invadiu um lanche na Rua T-14, no bairro Jardim da Seringueiras, e tentou matar o proprietário.

De acordo com a Polícia, o comerciante estava sentado próximo ao balcão, segurando um bebê de apenas 07 meses no colo, quando o criminoso se aproximou e apontou uma arma de fogo. Para se defender, a vítima desferiu um tapa na arma do bandido e saiu correndo do local. O criminoso ainda desferiu vários disparos, mas por sorte, nenhuma atingiu o comerciante e nem a criança.

O comerciante contou aos policiais que na noite anterior, um apenado que estava usando tornozeleira eletrônica, identificado como Jader de Assunção Cândido, estava perturbando seus clientes e no meio da calorosa discussão, o comerciante acabou desferindo um tapa na nuca do apenado. Em seguida, ele foi embora do local, prometendo regressar no outro dia para matar o comerciante.

A PM foi até ao local do suspeito e não o localizou, porém encontrou as roupas que ele usou no crime. A polícia também informou que sua captura não foi possível naquele instante, porque o dispositivo de monitoramento eletrônico não está funcionando.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190