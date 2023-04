Comissão de Meio Ambiente da Alero aprova requerimento para Sedam esclarecer supostos embargos à propriedades

Segundo presidente Pedro Fernandes, isso é necessário após a divulgação de notícias falsas na internet.

Durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), desta terça-feira (25), foi aprovado um requerimento para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) enviar uma nota de esclarecimento sobre supostos embargos à propriedades rondonienses.

“Esse requerimento também pode ser estendido à Emater [Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural] e à Idaron [Agência de Defesa Agrossilvopastoril de Rondônia] para que os produtores rurais façam suas regularizações parciais e suas respectivas áreas”, reforçou o presidente da comissão, deputado estadual Pedro Fernandes (PTB).

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) reforçou a importância da aprovação do esclarecimento pela Sedam. “Infelizmente há um clima de medo por conta de muitas ‘fake news’ que estão sendo espalhadas em grupos de WhatsApp. Então, os produtores rurais precisam saber as informações corretas por meio de uma nota técnica oficial da Sedam”, pontuou ele.

O presidente Pedro Fernandes ainda completou: “Existem embargos via Sedam e outros embargos via Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis]. Então esses esclarecimentos serão importantes para acalmar nosso povo”.

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Related